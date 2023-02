Des Belges buteurs et deux points perdus pour le PSV

Il y avait du spectacle sur la pelouse d'Utrecht ce dimanche.

Le titre en Eredivisie sera serré jusqu'au bout. Après plusieurs titres de l'Ajax, ils sont plusieurs à vouloir succéder aux Ajacides au palmarès du championnat des Pays-Bas. Le duel de ce dimanche entre Utrecht et le PSV est d'ailleurs un duel du haut du classement.

Et ce duel a été marqué par la jeune génération de joueurs belges. Tout d'abord, c'est Othman Boussaid, jeune joueur des U21 belges, qui ouvre le score d'une superbe frappe que vous pouvez admirer ci-dessous (33', 1-0). Dans la foulée, un autre jeune Belge, Bakayoko, qui égalise (41', 1-1).

Après la pause, la rencontre s'emballe puisque deux nouveaux buts seront marqués, et en quelques minutes : le premier pour Luuk De Jong, le second pour les locaux via Sander van de Streek (2-2). Pas de vainqueur donc entre les deux équipes.

Le PSV s'éloigne de ce fait de la tête et de Feyenoord, alors que l'Ajax peut prendre la deuxième place en l'emportant ce dimanche.