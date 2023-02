🎥 Kylian Mbappé et Lionel Messi sauvent le PSG d'un nouveau naufrage

Quelle rencontre spectaculaire au parc des Princes en ce dimanche après-midi.

Le 1er février dernier, un PSG au petit trot s'imposait sur la pelouse de Montpellier. Depuis... c'est le néant puisque l'ogre parisien ne fait plus peur à personne et enchaîne les défaites. Ce dimanche, le champion de France en titre a une nouvelle fois vécu une journée cauchemardesque.

Tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score par Kylian Mbappé (11', 1-0) avant un deuxième but signé Neymar (17', 2-0). On pense que les Parisiens vont alors dérouler, mais l'équipe va reculer et on le voit depuis plusieurs semaines : l'équipe de Galtier ne sait pas défendre. Sur un corner joué en deux temps, Diakhité est absolument seul pour réduire la marque (27', 1-2). C'est le début des problèmes parisiens.

© photonews

Après la pause, Neymar prend un coup anodin, mais sa cheville tourne. Le Brésilien est en pleurs et quitte la pelouse sur une civière. Juste avant la pause, Nuno Mendes avait pris la même direction : l'infirmerie. Comme rien ne va au PSG pour le moment, Verratti fait une grosse bétise : un tirage de maillot alors que le ballon est loin, très loin sur un corner de Bamba. Le penalty est sifflé et est transformé par Jonathan David (58', 2-2). Et ce n'est pas terminé puisque Bamba est lancé en profondeur et ne se prive pas pour donner l'avantage aux siens (68', 2-3).

Les Parisiens ont la tête basse et ne peuvent plus compter que sur un homme : Mbappé. Il est à la réception d'un centre de Bernat pour égaliser et faire vibrer le Parc des Princes (87', 3-3). Et ce n'est pas terminé, puisque dans les arrêts de jeu, Lionel Messi force un coup franc. Il le tire lui-même et offre la victoire au PSG (90'+5, 4-3).

Le PSG s'impose donc et met Marseille à 8 points. Ces derniers joueront ce dimanche soir sur la pelouse de Toulouse.