Manchester United confirme son retour face à Leicester et ses Diables

Leicester avait bien commencé la rencontre, avant que les Red Devils ne mettent la machine en route.

Depuis quelques semaines, Leicester a repris le chemin de la victoire. En position de relégable une bonne partie de la saison, les Foxes ont sorti la tête hors de l'eau grâce à un mercato hivernal qui a apporté plus de concurrence dans le noyau.

Ce dimanche, les coéquipiers de Faes et de Castagne (titulaires, alors que Tielemans et Praet étaient sur le banc) se déplaçaient sur la pelouse de Manchester United. Et ce sont les joueurs de Rodgers qui ont mieux commencé la rencontre avec deux superbes occasions pour Iaenahacho, mais De Gea est impérial. Dans la foulée, une petite erreur de Woute Faes à la relance et le placement permet à Marcus Rashford de s'envoler et d'aller ouvrir le score.

Après la pause et une carte rouge un peu oubliée pour Sabitzer, Rashord plante le doublé, avant que Jadon Sancho ne fixe le score. Au classement, Manchester United revient à trois points de Manchester City et à 5 points d'Arsenal. Et si le titre se jouait dans une course à trois ?

De son côté, Leicester a toujours 4 points d'avance sur les places à éviter.