Nouvelle victoire pour Marseille, en pleine confiance avant le Clasico

Les Marseillais ont remonté Toulouse dans un match animé et conservent leur place de dauphin du PSG.

Dépassé provisoirement par Monaco au classement de Ligue 1, Marseille avait la pression ce dimanche soir face à Toulouse. Ce sont d'ailleurs les Toulousains qui ouvrent le score dès la 3e minute devant leur public, des oeuvres de Thijs Dallinga.

Mais les hommes d'Igor Tudor ont du caractère, ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises cette saison. Dès le début de la seconde période, c'est l'ancien d'Anderlecht, Chancel Mbemba, qui a égalisé et sonné la révolte marseillaise (52e).

Marseille passera ensuite devant et confortera même son avance, grâce à Under (59e) et Nuno Tavares (78e). Toulouse, avec Dejaegere titulaire puis remplacé en ses rangs, réduira la marque via Onaiwu (87e). Trop tard pour espérer quoi que ce soit.

Marseille fait donc le plein de confiance avant de défier le leader, le PSG, dimanche prochain au Vélodrome. Les Marseillais veulent réitérer leur exploit face aux Parisiens, réalisé le 8 février dernier en Coupe de France (2-1). Après tout, le PSG n'a que 5 points d'avance...