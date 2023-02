Un Club de Bruges amorphe se contente d'un point au Cercle

Les champions de Belgique en titre ont parfois été pris à la gorge par le pressing du Cercle.

Le Club de Bruges vit un mois de février compliqué puisque les joueurs de la Venise du Nord n'ont pas connu, encore, la victoire dans ce mois le plus court de l'année, mais qui paraît bien long lorsque les résultats ne suivent pas.

Ce dimanche au Cercle, dans le derby de la ville, le Club se devait de relever la tête, surtout après la défaite en Ligue des Champions face à Benfica. Mais on le dit toujours : un derby est une rencontre pas comme les autres. Les locaux du Cercle ne se laissent d'ailleurs pas faire et pressent les champions, qui ne s'en sortent pas au début de la rencontre. C'est même Denkey qui force Mignolet à la parade. Le Soulier d'Or est d'ailleurs une nouvelle fois le meilleur Brugeois sur la pelouse.

Mais comme le Cercle gâche des occasions, on le sait, en face, il y a du réalisme. Jutgla est lancé en profondeur, profite de la naïveté de la défense du Cercle et sert Lang qui marque dans le but vide(18', 0-1). Le Club est bien payé et rejoint les vestiaires sur ce score.

Mais après la pause, tout va s'emballer et devenir très spectaculaire. Denkey égalise au retour des vestiaires (50', 1-1) mais le Club tente aussi de prendre l'avantage, et y parvient grâce à Nielsen (71', 1-2). Mais le Cercle a de l'envie, bien plus que son grand frère, et sur un corner, Somers place une tête précise et surprenante pour le 2-2 (78').

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, et le Club de Bruges peut trembler. Le Standard est revenu à 2 points et La Gantoise pourrait aussi revenir à moins d'une victoire des Brugeois. Avec cette attitude, le Club pourrait maquer les Champion's Playoffs et c'est une réalité.