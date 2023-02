📷 Marcus Rashford fait aussi bien que Cristiano Ronaldo avec Manchester United

Les jours se suivent et Marcus Rashford ne cesse de faire gonfler son compteur de buts avec Manchester United. Le produit made in Old Trafford est dans une forme incroyable.

Après la rencontre face à Leicester, une statistique impressionnante avait été mise en avant : avec 24 buts, il avait égalé le total de Cristiano Ronaldo l'année dernière quand il était le meilleur buteur de Manchester United.

La saison n'est pas encore finie mais tout porte à croire que l'Anglais soit sur la bonne voie pour signer l'une des meilleures saisons de sa carrière.

