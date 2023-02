🎥 Champions League : Romelu Lukaku monte au jeu et libère l'Inter !

Suite des rencontres de huitièmes de finale avec les entrées en lice des Belges de Man City et de l'Inter.

Inter Milan - Porto

Romelu Lukaku débutait sur le banc au profit de Dzeko, lors d'une première période équilibrée où ni Çalhanońülu (18e), ni Grujińá (27e) ne parvenaient à ouvrir le score, alors qu'Onana (37e) sauvait les meubles sur une double occasion de Porto. Après le repos, Onana sauvait encore les siens peu avant l'heure de jeu, avant que Barella (69e) ne passe à nouveau près d'ouvrir le score. Les alertes se multipliaient des deux côtés, mais ni Lautaro (72e) ni Taremi (73e) ne trouvaient la faille. Otavio laissait Porto à dix (78e) suite à un second jaune, et l'Inter Milan poussait pour aller chercher la victoire.

Monté au jeu à la place de Dzeko (58e) Romelu Lukaku libérait finalement tout un stade en surgissant dans un premier temps devant Pepe pour placer une tête qui terminait sur le poteau, avant de retrouver le ballon et de conclure d'un tir. Le Belge plantait le but de la victoire, son deuxième en Ligue des Champions cette saison. Les Italiens prennent ainsi une petite option sur la qualification.

ROMELU LUKAKU PUTS AWAY HIS OWN REBOUND TO BREAK THE DEADLOCK AGAINST TEN-MAN PORTO!!!pic.twitter.com/lDltonFJqJ — Football Report (@FootballReprt) February 22, 2023

RB Leipzig - Manchester City

City repart de la Red Bull Arena avec un match nul. Privés de Kevin De Bruyne, les Anglais prenaient l'avantage dans une première période dominée mais pauvre en occasions, grâce à une frappe croisée de Mahrez (27e). Les Allemands se réveillaient après le repos, et émergeaient à l'image des tentatives d'Hendrichs (55e), Silva (63e) et Szoboszlai (69e). Le corner qui suivait la frappe détournée de ce dernier, permettait à Gvardiol (70e) d'égaliser d'une tête piquée. Le rythme se tassait ensuite, malgré une alerte de Gundogan et le score ne bougeait plus. Tout reste ouvert pour le match retour à Manchester.