Jürgen Klopp amer et pessimiste après la défaite face au Real Madrid

L'entraîneur de Liverpool n'y croit plus trop après l'énorme remontada du Real Madrid mardi soir à Anfield Road.

Le Real Madrid a probablement signé l'un des matchs de l'année, voire l'un des matchs de l'histoire ce mardi en remontant de 2-0 à 2-5 une équipe de Liverpool totalement destabilisée en Ligue des champions.

Après la rencontre, Jürgen Klopp s'est montré lucide mais un peu amer en évoquant une bonne première mi-temps mais un changement total dans les mentalités après le doublé de Vinicius : "On était un peu passif, mais on avait la sensation qu’on pouvait revenir. Puis, on a concédé un but directement. Je ne sais pas s’il y avait faute sur Vinicius sur le 3-2".

L'entraîneur des Reds a qualifié ce match d'"étrange" et n'a pas forcément beaucoup d'espoir pour le match retour : "On ira à Madrid et on jouera un match dans lequel on devra marquer, ça sera un gros challenge, mais on sait qu’une contre-attaque pourrait nous tuer. Carlo pense sûrement que c’est plié. Je le pense aussi".