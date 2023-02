Nouvelle remontada pour le Real : "On a su garder la tête froide"

Le Real Madrid a remonté Liverpool et lui a infligé un lourd score de 2-5 en 8e de finales aller de Ligue des Champions.

Mené 2-0, le Real a pu compter sur un doublé de Vinicius - bien aidé par Alisson - pour revenir au score. Les Merengues ont ensuite renversé la situation en seconde période et ont finalement collé 3 buts de plus à des Reds au tapis.

En conférence de presse d'après-match, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, semblait soulagé mais peu satisfait du début de rencontre réalisé par ses hommes. "On a beaucoup souffert au début. On ne peut pas commencer des matchs comme ça", a-t-il analysé dans des propos relayés par Belga.

Habitué aux remontées folle la saison dernière, le Real a une fois de plus su changer la situation à son avantage. Le coach italien y voit une grande force mentale, et une amélioration. "A quoi j'ai pensé lorsqu'on était menés 2-0 ? J'ai repensé à la demi-finale contre City, l'année dernière. Heureusement, cette équipe sait garder la tête froide. On a été très efficaces devant et à chaque fois qu'on a réussi à se sortir du pressing de Liverpool, on a été capables de se créer des occasions (...) On est très heureux de gagner si largement ici, avec une prestation qui montre qu'on s'améliore."