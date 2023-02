La folle rumeur qui envoie Steven Gerrard dans un gros club européen

L'ancien joueur de Liverpool aurait été cité par les médias britanniques pour succéder à Christophe Galtier du côté du Paris Saint-Germain.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est au centre des interrogations du côté du Paris Saint-Germain, les rumeurs se multiplient quant au nom de son potentiel successeur.

Plusieurs rumeurs évoquaient le nom de Zinédine Zidane ou encore Thomas Tuchel mais c'est un nom totalement absurde qui est apparu dernièrement.

Selon The Sun et le Scottish Daily Express, Steven Gerrard serait cité du côté de la capitale française. Une rumeur totalement folle quand on sait que l'ancien joueur de Liverpool n'a pas vraiment l'expérience requise pour diriger un club comme le PSG. Mais les médias britanniques parle lui comme d'une "personnalité majeure qui pourrait aider le club à s’améliorer la saison prochaine".