La réaction de Romelu Lukaku, devenu le meilleur buteur belge de la Ligue des Champions

Monté au jeu, l'attaquant belge a donné la victoire aux Nerazzurri dans les cinq dernières minutes contre Porto.

Quel soulagement pour Romelu Lukaku qui a inscrit son deuxième but en quelques jours depuis son retour de blessure et qui permet surtout aux Nerazzurri de prendre une petite option sur la qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Au micro de Sky Sports Italia, celui qui vient d'inscrire son 4e but de la saison s'est exprimé sur sa forme physique et sur cette double-confrontation contre la formation portugaise de Sergio Conceicao.

"Je suis très content pour l'équipe. Nous avons gagné un match compliqué et nous avons encore la place pour nous améliorer. Je ne veux pas encore parler de l'avenir de l'Inter cette saison car un match extrêmement difficile nous attend au Portugal. Ils ont de la qualité, ils sont bons avec le ballon et peuvent nous causer des ennuis. Ma condition physique ? Regarde comme je suis en forme" plaisante Romelu Lukaku en bombant le torse au micro de nos confrères italiens.

Buteur pour la deuxième fois cette saison en Ligue des Champions, le joueur de 29 ans revient en forme au meilleur moment. Cette 17e réalisation en C1 lui offre la place de meilleur buteur belge de l'histoire de la compétition, juste devant Dries Mertens (16). Kevin De Bruyne (12), Eden Hazard (10) et Hans Vanaken (9) complètent le top 5.