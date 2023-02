🎥 Challenger Pro League : le Club NXT surprend Beveren avec un vrai bijou d'un jeune brugeois !

RomĂ©o Vermant a dĂ©jĂ inscrit l'un des buts de ces Playoffs en Challenger Pro League. Le Club NXT, par la mĂȘme occasion, fait caler Beveren !

Première journée des Playoffs pour la montée, et déjà un résultat important : le SK Beveren, plus proche poursuivant du RWDM, s'est incliné sur la pelouse des jeunes de Bruges. Le Club NXT grimpe (temporairement) sur le podium et a même infligé une petite gifle aux Waeslandiens en l'emportant 3 buts à 0. Shion Homma ouvrait le score à la 39e, mais on retiendra surtout la bicyclette splendide, en un temps sur corner, de Roméo Vermant (73e).

đŸ„” | Romeo Vermant va se souvenir longtemps de ce but ! đŸ’« #NXTSKB pic.twitter.com/cQu6pLSpNh — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 25, 2023

En cas de victoire ce dimanche face au Lierse, le RWDM peut déjà prendre 6 points d'avance sur Beveren dans la phase finale de cette Challenger Pro League, et donc faire un très grand pas vers le titre.