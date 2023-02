Un titulaire indiscutable du Club de Bruges pourrait déjà faire ses valises en fin de saison

Bjorn Meijer est peut-être le meilleur renfort du Club de Bruges. L'arrière gauche de 19 ans a disputé 33 matchs depuis son arrivée, inscrit un but et distillé cinq passes décisives. Le Néerlandais s'est notamment fait remarquer en Ligue des Champions et attire déjà les regards de grandes formations européennes.

Selon les informations du très célèbre et fiable Fabrizio Romano, Bjorn Meijer serait suivi par des clubs venus d'Angleterre, d'Espagne et d'Allemagne. Ces écuries pourraient passer à l'attaque dès cet été.

Bjorn Meijer, one to watch in the summer as many top clubs around Europe are tracking the Dutch left back born in 2003 who's having a top season in Belgium at Club Brugge. ⭐️🇳🇱 #transfers



Understand clubs in England, Spain and Germany are interested in potential summer deal. pic.twitter.com/EKYqG5lzlT