Nationale 1 : Visé écrasé à Heist, le Patro perd des plumes

Plusieurs matchs de Nationale 1 étaient au programme. Le FC Liège pourra profiter ce dimanche d'un faux pas du leader, le Patro Maasmechelen.

Mauvaise soirée pour l'USRL Visé : les Oies se déplaçaient à Heist et ont pris une véritable gifle, enchaînant un 4e match sans victoire et s'inclinant 6 buts à 2. Le KSK Heist revient à la hauteur du top 4 et de la RAAL avec ce résultat.

Au sommet, le Patro Eisden cède du terrain en partageant face à Hoogstraten. Le FC Liège tentera d'en profiter ce dimanche lors de la réception de Ninove.