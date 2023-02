Zdenek Zeman reprend du service à l'âge de 75 ans

Sans club depuis le mois de mai dernier, le technicien tchèque reste en Italie et retrouve un club qu'il connaît très bien.

Sans club depuis le mois de mai dernier et son départ de Foggia, Zdenek Zeman effectue son retour à Pescara (saison 2011/2012 et février 2017 à mars 2018). Le technicien tchèque va donc entraîner pour la troisième fois le troisième actuel du groupe C de Serie C. Le tacticien âgé de 75 ans passé par la Lazio et l'AS Roma vient de signer un contrat ce lundi matin jusqu’en juin avec une option de renouvellement en cas de promotion en Serie B.