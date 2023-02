🎥 Un joueur de l'OM se fait tacler par Thierry Henry et prend cher sur Twitter

En l'absence de Chancel Mbemba, suspendu, Eric Bailly se retrouvait face à Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain (0-3) dimanche en Ligue 1.

Coupable sur les trois buts encaissés face au Paris Saint-Germain (0-3),, le défenseur central de l'Olympique de Marseille Eric Bailly a tout simplement vécu un enfer face à Kylian Mbappé. Thierry Henry a fracassé l'international ivoirien sur Prime Vidéo. "Eric Bailly, ce n’est pas possible d’être si bas à chaque action. Alors, je comprends, la vitesse fait peur, mais, quand même, il faut être aussi un peu courageux (…) Il était trop loin de lui durant toute la partie. Il a fallu que Balerdi vienne compenser. A un moment donné, tu ne peux pas être aussi loin de ton adversaire."

Le joueur de l'OM est revenu sur la rencontre. "Comme tout le monde, j’ai eu un match très compliqué. Déjà, on avait bien préparé la partie. Le début de rencontre était vraiment très intéressant. Mais après, il y a eu des petites erreurs et face à de tels joueurs, ça se paie cash. (…) Comme vous l’avez vu, au début, c’était un marquage individuel. Après, quand on est bas, on repasse en zone. Mais il y a eu des moments de déconcentration, c’est une défaite très difficile", a avoué l'Ivoirien en zone mixte.

Le joueur prêté par Manchester United est sorti sous les sifflets du Stade Vélodrome à la 66e minute. Et Twitter ne l’a pas épargné non plus.

Éric Bailly, à propos de sa défense face à Kylian Mbappé pic.twitter.com/77Vms8meIq — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) February 26, 2023

Éric Bailly qui tente le tout pour le tout afin de battre Kylian Mbappé à la course pic.twitter.com/GyV7e8JNsF February 26, 2023

Eric Bailly à la mi-temps : pic.twitter.com/oIsddJEGaj — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 26, 2023