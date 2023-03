Carlo Ancelotti affecté : "C'est la réalité, et cela me touche beaucoup"

L'entraîneur du Real Madrid n'a pas caché sa déception après le match nul (0-0) de son équipe ce dimanche sur le terrain du Betis.

"On a manqué d'efficacité devant. On a fait la passe de trop quand il fallait tirer, le dribble quand il fallait passer... On n'a pas fait les bons choix. Cela fait qu'on n'a marqué qu'un seul but, sur coup de pied arrêté, sur les trois derniers matches. Heureusement, on est bons derrière, bien meilleurs qu'en début de saison. Mais on manque d'équilibre, il faut que l'on soit aussi bons des deux côtés du terrain", a lâché Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre.

"Je suis affecté, plus que fâché. Cela m'affecte que cette équipe, avec la qualité qu'elle a, ne parvienne pas à marquer plus d'un but en trois matches. C'est la réalité, et cela me touche beaucoup. Les joueurs aussi sont affectés. Le problème est là : il nous faut un peu plus d'efficacité devant, et qu'on se regarde moins jouer. On peut penser que l'avantage est grand en faveur du Barça, mais on se doit de se battre jusqu'à la fin", a conclu le coach du Real Madrid.