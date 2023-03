Les regrets d'Arthur Theate : "Un but qu'on ne doit pas encaisser si on veut aller chercher le top"

Rennes s'est incliné 0-1 face à l'Olympique de Marseille. Une défaite qui fait très mal aux coéquipiers d'Arthur Theate.

Aligné en défense centrale, Arthur Theate a été surpris - comme l'ensemble de ses coéquipiers - par un coup franc joué vite et conclu par Kolasinac.

Dans les colonnes d'Ouest France, Arthur Theate a regretté la passivité défensive dont on fait preuve les Rennais. "On a mis une belle intensité, beaucoup d’application en première mi-temps. Malheureusement, il y a ce but, qui ne doit pas arriver. Si on veut aller chercher le top, on ne doit pas encaisser ce but-là", déclare Theate. "Désiré Doué (qui a remplacé Doku, ndlr) parle avec l’arbitre, et ils jouent rapidement. On était en train de se mettre en place, c’est pour ça que je trouve ça assez particulier. On est tous surpris. Mais ça ne doit pas arriver, on doit être plus vigilant."

Après cette défaite, Rennes se retrouve 5e - cette position actuelle les amènerait vers les tours de qualification de la Conference League - et va devoir cravacher pour finir européen cette saison. "On n’en ressort pas touchés, il reste des matches. Marseille est une équipe très forte à l’extérieur et on les a mis plus qu’en difficulté", a continué Arthur Theate. "Mais il reste assez de matches pour aller chercher nos objectifs au classement. On vise la place européenne en fin de saison, on est toujours dans nos objectifs. Mais si on veut aller chercher ce petit plus dont on a envie, il va falloir ne pas faire des résultats comme ça contre les grosses équipes."