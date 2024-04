Philippe Albert voit un favori pour le titre aux dépens d'Anderlecht : "Ils sont sur un nuage !"

La 6e journée des Play-offs a livré de nombreux enseignements. Désormais, à 4 matchs de la fin, les trois prétendants au titre se tiennent en seulement...1 point.

Suite aux victoires de l'Union et du Club de Bruges conjuguées au match nul d'Anderlecht, les cartes sont quasiment re-distribuées. A 4 journées de la fin du championnat, les trois candidats au titre se tiennent en 1 point.

Bien malin celui qui peut deviner le club qui sera champion en fin de saison ! Dans sa chronique publiée dans les colonnes de Sudinfo, Philippe Albert identifie les forces en présence.

L'ancien Diable Rouge a été impressionné par la forme du Club de Bruges. "Bruges est sur un nuage. Le Club a certes souffert à Genk, mais il sait souffrir. C’est costaud défensivement et présent offensivement. Et Nicky Hayen peut compter sur un banc qui ne demande qu’à montrer ce qu’il a dans le ventre."

Anderlecht, quant à lui, a calé face au Cercle et a permis à Bruges et à l'Union de recoller. "Anderlecht, lui, a confirmé qu’il n’avance pas en déplacement. En privilégiant un football fait de longs ballons, il n’a pas su contrer le jeu direct du Cercle. Certes, le Sporting aurait pu l’emporter en fin de match mais sans un grand Coosemans, il aurait sans doute été battu."

Albert salue également le retour en force de l'Union, qui s'est sortie d'une bien mauvaise passe. "Et que dire de l’Union, sinon qu’elle a profité de la semaine pour se relancer dans la course au titre", s'exclame-t-il. "Le réveil unioniste n’était qu’une question de temps, tant, malgré les résultats négatifs, il y avait du contenu et des occasions dans le jeu saint-gillois."