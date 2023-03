Grosse décision à venir concernant l'avenir d'Eden Hazard

Eden Hazard quittera-t-il le Real Madrid un an plus tôt que prévu ? En effet, avec un contrat qui court jusqu'en 2024, l'ancien Diable Rouge pourrait faire ses valises dans les prochains mois.

Selon Fabrizio Romano, des discussions vont avoir lieu entre Eden Hazard et les officiels du Real Madrid afin de prendre une décision quant à l'avenir de leur numéro 7.

Il semblerait que la porte soit grande ouverte si un club se propose et/ou si une belle opportunité se présente alors qu'Eden n'a plus joué pour le Real depuis le 11 septembre.

Discussions will take place in the next weeks between Real Madrid and Eden Hazard’s camp — his last appearance in La Liga was on September 11. 🇧🇪 #Real



Feeling internally is for Hazard to leave the club in the summer, in case of good bid/opportunity.



