Le mea culpa de l'UEFA envers les fans de Liverpool

Après les incidents du 28 mai 2022 avant la finale de la Ligue des Champions, impliquant des failles organisationnelles de l'UEFA - comme en avait conclu un rapport indépendant publié il y a quelques semaines, l'instance va mettre en place un système de remboursement envers les (certains) fans de Liverpool.

"L'UEFA mettra en place un système de remboursement spécial pour les supporters qui ont été les plus affectés lors de l'accès au Stade de France le 28 mai 2022", explique l'UEFA sur son site. Les fans concernés sont ceux ayant vécus les circonstances "les plus difficiles", ceux "qui ne sont pas entrés dans le stade" avant le début de la finale ainsi que ceux "qui n'ont pas pu entrer dans le stade du tout."

