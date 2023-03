Sans Schreuder, la vie est belle

L'Ajax, moribond depuis le début de saison, retrouve des couleurs depuis le départ d'Alfred Schreuder. En quelques minutes, la rencontre de ce dimanche a été pliée.

L'Ajax va beaucoup mieux, merci pour lui. Depuis le licenciement d'Alfred Schreuder en janvier dernier, les champions des Pays-Bas en titre sont tout simplement inarrêtables. Ce dimanche, sur la pelouse d'Herenveen, les Ajacides se sont facilement imposés.

Il faut dire qu'en quelques minutes, 9 plus exactement, les Amstellodamois ont marqué trois buts (10', 15' et 19'). Le reste de la rencontre n'aura été qu'une formalité pour l'Ajax qui non seulement rentre à la maison avec trois points, mais prend aussi provisoirement la tête du championnat.

Le PSV de Bagayoko et Feyenoord jouent aussi ce dimanche. Ces derniers peuvent reprendre la tête en cas de victoire.