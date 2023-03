Après Zaroury et El Khannouss, un nouveau talent belgo-marocain appelé à son tour avec les Lions de l'Atlas

La première sélection post-Coupe du Monde de Walid Regragui est connue. Anass Zaroury et Bilal El Khannouss, qui avaient fait leur choix à l'époque, sont de nouveau là et rejoints par un autre talent belgo-marocain.

Récemment, Ibrahim Salah (21 ans) décrochait un transfert surprenant vers le Stade Rennais pour plusieurs millions d'euros. Le joueur formé à La Gantoise évoquait par la suite ses préférences en cas de sélection en équipe nationale.

Et le choix de Salah était déjà fait : même s'il est né à Bruxelles et sélectionnable par Domenico Tedesco, le Rennais jouera pour le Maroc. Chose promise, chose dûe : Ibrahim Salah a accepté la sélection de Walid Regragui, et fait partie des Lions de l'Atlas qui affronteront le Brésil et le Pérou en amical (25 et 28 mars).

Parmi les Marocains appelés dans cette première liste post-Coupe du Monde 2022, on retrouve encore Bilal El Khannouss et Anass Zaroury. Pas trace, cependant, de Brahim Diaz, le grand talent de l'AC Milan qu'on annonçait de la partie (il compte une cap avec l'Espagne).

Gardiens : Bounou (Séville), El Kajoui (Al Wehda), Tagnaouti (WAC) et Benabid (FUS)

Défenseurs : Hakimi (PSG), Aguerd (West Ham), Saïss (Besiktas), Mazraoui (Bayern), Riad (FC Barcelone), Dari (Brest), El Yamiq (Valladolid), Attiat-Allah (WAC), Amraoui (Nice) et Aqbar (Alavés)

Milieux : Amrabat (Fiorentina), Sabiri (Sampdoria), Ounahi (Marseille), Louza (Watford), El Khannous (Genk), Bouchouari (Saint-Étienne) et Kechta (Le Havre)

Attaquants : Ziyech (Chelsea), Ezzalzouli (Osasuna), Zaroury (Burnley), En-Nesyri (Séville), Aboukhlal (Toulouse), Cheddira (Bari) Hamdallah (Al Ittihad), Salah (Rennes) et Boufal (Al Rayyan)