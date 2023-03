Eden Hazard s'attendait à voir quelqu'un d'autre à la tête des Diables Rouges

Après la Coupe du monde au Qatar, Eden Hazard a décidé de dire adieu à l'équipe nationale. Alors que Roberto Martinez a été remercié, l'ancien capitaine des Diables s'attendait à voir Thierry Henry.

Eden Hazard a été le premier à annoncer sa retraite internationale après le Mondial au Qatar (Toby Alderweireld a récemment suivi et Simon Mignolet devrait en fait de même). Un choc pour tout le monde mais sa décision était prise.

Dans une interview accordée à la RTBF, l'ancien capitaine des Diable est revenu sur ce choix et sur d'autres sujets entourant l'équipe nationale. Notamment le choix du nouveau sélectionneur.

Domenico Tedesco a succédé à Roberto Martinez alors que d'autres noms étaient cités comme celui de Thierry Henry. Et même si ce dernier a nié avoir posé sa candidature, Eden Hazard semblait certain qu'il allait succéder au Catalan. "Je m'attendais à ce que ce soit Thierry Henry. Je comprends la démarche de la sélection, la volonté de clore le chapitre Martinez et de passer à autre chose", a confié Hazard.

S'il a dit ne pas connaître personnellement Tedesco, il semblerait que les Allemands du Real Madrid lui aient donné un très bon retour.