Morata surgit pour sauver l'Atelti

92 minutes de patience avant la délivrance. L'Atletico a émergé de justesse à Gérone.

Avec Yannick Carrasco (titulaire) et Axel Witsel (monté en fin de match), l'Atletico s'est offert une victoire à l'arrachée à Gérone (0-1). Pendant 90 minutes, les Colchoneros ont pourtant manqué de précision et de justesse.

Il a même fallu quelques beaux arrêts de Jan Oblak pour éviter le pire à l'équipe de Diego Simeone. Mais il a suffi d'un corner en fin de match pour permettre à l'Atletico de faire la différence. Isolé au second poteau, Alvaro Morata a profité d'un ballon qui trainait pour inscrire l'unique but du match.

L'Atletico s'impose (1-0) et conforte sa troisième place. Les Colchoneros, qui ont 17 points de retard sur le Barça et 8 sur le Real, ont aussi 3 unités d'avance sur la Real Sociedad et 5 sur le Betis.