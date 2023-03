Une grosse occasion manquée par le Milan AC et ses Diables

Alors que tous ses concurrents directs ont perdu des points durant le week-end, l'AC Milan n'a pas su en profiter à domicile contre la Salernitana.

La saison en dents de scie de l'AC Milan se poursuit. Cinq jours après avoir validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'équipe de Stefano Pioli a laissé filer de précieux points dans la course à la C1 en Serie A.

Le Milan AC, avec Alexis Saelemaekers sur la pelouse dès le coup d'envoi, avait pourtant pris le dessus juste avant la pause grâce à l'inévitable Olivier Giroud. Mais les Rossoneri se sont fait surprendre par Boulaye Dia à l'heure de jeu.

À 20 minutes du terme, Pioli a tenté de profiter de son banc pour faire la différence, mais, malgré les montées de Divock Origi, de Zatan Ibrahimovic et de Charles De Ketelaere, Milan n'a pas réussi à repasser devant. Les Rossoneri restent quatrièmes, à un deux points de l'Inter, à un point de la Lazio et avec seulement un point de plus que la Roma.