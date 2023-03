Zlatan Ibrahimovic vise un record avec la Suède

Moins de trois semaines après avoir disputé son premier match de la saison, le buteur âgé de 41 ans est repris en sélection nationale pour les deux matchs qualificatifs à l'Euro 2024 contre la Belgique et l'Azerbaïdjan.

Zlatan Ibrahimovic (121 sélections, 62 buts) figure dans la liste de la Suède dévoilée par Janne Andersson pour disputer les deux matchs de qualification à l’Euro 2024 contre la Belgique (24 mars) et l’Azerbaïdjan (27). Ibracadabra n’a plus porté le maillot national depuis le barrage de la Coupe du monde 2022 contre la Pologne (défaite 2-0) le 29 mars 2022. Après une parenthèse de cinq ans (entre 2016 et 2021), il avait été rappelé en mars 2021, mais une blessure à un genou l’avait privé de l’Euro.

Après avoir manqué les sept premiers mois de compétition en raison d’une opération d’un genou, l’attaquant âgé de 41 ans a disputé son premier match de la saison il y a seulement trois semaines avec l’AC Milan. Le géant suédois a enchaîné trois rencontres depuis, à chaque fois en entrant en cours de jeu. Ce qu'il pourrait faire également contre la Belgique et l’Azerbaïdjan les 24 et 27 mars prochains. "Sa personnalité et ses qualités de leader sont bonnes même en dehors du terrain. Mais l'idée est qu'il entre et contribue sur le terrain, sinon je ne l'aurais pas sélectionné", a confié Janne Andersson.

Zlatan Ibrahimovic s'apprête à battre un record

S'il entre sur la pelouse durant ce rassemblement, Zlatan Ibrahimovic deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe. Il passerait ainsi devant un certain Dino Zoff, qui avait joué contre la Suède le 29 mai 1983, à 41 ans, 3 mois et un jour.