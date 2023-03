📷 L'Italie retrouve-t-elle enfin les sommets du football européen ?

L'Italie fait mieux que tout le monde et place 6 clubs en quarts de finale de Coupe d'Europe. Le retour de la Série A au tout premier plan ?

Grande dominatrice au début des années 2000, l'Italie et son championnat ont quelque peu perdu de leur superbe ces dernières années. Mis à part les quelques rares épopées de la Juventus ou de la Roma (vainqueur de la Conference League la saison dernière), les clubs de Série A ont récemment éprouvé des difficultés au plus haut niveau de la scène européenne, malgré les percées de l'Inter Milan et consorts. Mais cette saison, la donne est différente.

Avec l'Inter et l'AC Milan ainsi que Naples, la Série A place trois représentants en quarts de finale de Ligue des Champions. Personne ne fait mieux. L'Angleterre compte deux clubs (Manchester City et Chelsea) tandis que l'Allemagne (Bayern Munich), le Portugal (Benfica) et l'Espagne (Real Madrid) n'en comptent qu'un.

En Europa League, l'AS Rome et la Juventus se sont qualifiés, faisant de l'Italie la nation la mieux représentée dans cette compétition également. Enfin, la présence de la Fiorentina en quarts de finale de Conference League porte le total à 6 formations italiennes encore présentes. Le retour du football transalpin au tout premier plan et bientôt une seconde Coupe d'Europe consécutive gagnée par un club de la botte ?