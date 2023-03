Bilal El Khannouss a déjà hâte d'être à mercredi prochain

Bilal El Khannouss se développe très rapidement au KRC Genk. Merci à Wouter Vrancken qui croit beaucoup en lui.

Bilal El Khannouss vit une période faste au KRC Genk. L'équipe est en tête de la Jupiler Pro League et son évolution personnelle progresse rapidement. Mais sa foi est également essentielle, et c'est pourquoi il attend avec impatience le mercredi 22 mars.

"Ah, c'est le début du ramadan. C'est un mois compliqué, mais aussi un très bon mois. La religion est très importante pour moi et le jeûne me permet de me sentir encore mieux physiquement. D'accord, on a moins de force, mais on la récupère auprès de Dieu - c'est surtout dans la tête", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Contrairement aux années précédentes, El Khannouss jeûnera également les jours de match. "Ce sera amusant, car il y a plus de musulmans dans l'équipe. Ensuite, nous mangerons un morceau et nous irons à la mosquée après le coucher du soleil pour apprendre à mieux nous connaître. Et qui sait, peut-être que grâce au ramadan, je commencerai soudain à marquer, et que je marquerai bientôt 10 buts.