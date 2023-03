Didier Deschamps : "C'est une belle rentrée"

Ce vendredi soir, l'équipe de France a parfaitement réussi le début de sa "nouvelle ère" marquée par le capitanat de Kylian Mbappé avec une large victoire contre les Pays-Bas (4-0).

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps était heureux après la victoirre des siens et évoquait un retour à la compétition réussi pour son équipe.

"C'est une belle rentrée, même si cette équipe des Pays-Bas a eu quelques soucis. Cela n'enlève rien à ce qu'on a fait, à l'ambiance, en plus de ne pas prendre ce but à la fin. C'est très bien, c'est important de gagner chez nous mais un autre match arrive. On a peu de temps pour récupérer", a lancé le coach français sur TF1. "L'entame a été très bonne, efficace. Le fait d'avoir fait cette première mi-temps très appliquée, avec ce 3-0, ce n'est pas rien. On a géré en deuxième mi-temps en continuant à être dangereux. Que Mike ait arrêté ce penalty à la fin vient bien clôturer la soirée."