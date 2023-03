🎥 Qualifications Euro 2024 : La Géorgie et l'ex-Sérésien Mikautadze (buteur) tiennent tête à la Norvège

Les Norvégiens ont ouvert le score via l'ancien Gantois Alexander Sørloth (15e), 0-1. En seconde période, les troupes de Willy Sagnol sont revenues avec de meilleures intentions et l'ex-Sérésien Georges Mikautadze a égalisé sur une passe de Solomon Kvirkvelia (60e), 1-1. Avec ce résultat, les deux pays entament leur parcours avec un point dans le groupe de l’Espagne.

En juin prochain, la Géorgie affrontera Chypre et l’Ecosse, tout comme la Norvège qui défiera exactement les mêmes sélections sur cette période.

What a goal from Mikautadze to level the score against Norway pic.twitter.com/BPz6SXLD9a