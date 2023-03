Le héros écossais le reconnait : "Oui, nous avons ralenti le jeu"

L'Ecosse a frappé un très grand coup ce mardi, en parvenant à prendre la mesure de l'Allemagne (2-0). Auteur d'un doublé, Scott McTominay a été l'un des principaux artisans de ce succès.

"Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est incroyable", s'est exprimé McTominay après la rencontre - dans des propos relayés par le Sun. "C'est ce que le coach a dit dans son discours avant que nous ne montions dans le bus - il a dit que c'était une chance de créer son propre héritage en tant que joueur écossais. Ce sont des soirées dont les gens se souviendront dans 20 ou 30 ans. Ils regarderont en arrière et se diront : 'J'étais là', ou leurs enfants étaient avec eux."

Bien qu'il savourait cette victoire de prestige, le milieu de terrain reconnaissant que lui et ses coéquipiers ont joué de malice pour venir à bout de la Roja. "Tout le monde ralentissait le jeu et plongeait dans tous les sens. Ce n'était pas un match propre dans la mesure où tout le monde essayait de profiter le plus possible (de situations). C'était une soirée difficile pour l'arbitre, mais parfois, c'est ce qu'il faut faire."