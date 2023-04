Onana, Faes, Lavia,... : Comment la fin de la saison en Premier League pourrait profondément changer l'avenir des Diables

Plusieurs Diables Rouges, dont de nombreux faisant partie de la "new-gen", sont encore concernés par la relégation d'ici la fin de la saison en Premier League.

Si le diptyque Suède - Allemagne a permis d'entrevoir de bien belles perspectives dans le futur des Diables Rouges, beaucoup de ces derniers vivent des heures compliquées en club. Plus particulièrement en Premier League, terre des prédilection des talents belges ces dernières années, mais qui pourrait également être celle de leur enterrement vers la Championship à la fin de la saison.

Le cas échéant, il faudra se trouver une nouvelle porte de sortie cette saison, pour le bien de leur (pour la plupart) jeune carrière et des Diables Rouges.

C'est parti pour ce tour d'horizon, dans l'ordre descendant (sans mauvais jeu de mots) de la position de ces Diables dans le classement de l'élite anglaise.

Parti de Lille cet été, Onana a décidé de signer à Everton, club qui bataille depuis plusieurs saisons contre la relégation.

Si la saison, à titre personnel, d'Onana est une indéniable réussite (29 matchs tcc, 1 but et 1 assist, et une place de titulaire), celle des Toffees est une véritable catastrophe. Orphelin de Frank Lampard, qui les avait sauvés l'année dernière, les pensionnaires de Goodison Park semblent être dans une meilleure passe, n'ayant plus perdu depuis 4 matchs. 15e, les hommes de Sean Dyche restent néanmoins en grand danger, à seulement 1 point devant Leeds, premier relégable.

S'il semblait assez évident, au vu de son ascension folle, qu'Onana n'allait pas rester longtemps à Everton, une relégation le pousserait encore plus vers un club plus huppé (comprenez : plus stable).

© photonews

Cet été, Mangala a décidé lui aussi de faire le grand saut par-dessus la Manche et de quitter Stuttgart. Sans doute espérait-il, en signant à Nottingham Forest, promu, que sa saison sera plus facile qu'au club allemand, actuellement lanterne rouge de Bundesliga...

C'est raté : malgré un mercato estival démentiel (pour plus de 160 millions d'euros...), Forest a totalement loupé son début de saison et est resté pendant de longues semaines dans les places de relégation.

Si le bateau n'a pas encore totalement coulé et que le club figure à la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge, la fin de saison risque d'être très compliquée et le retour de Forest vers la Championship ne tient qu'à un fil.

Faisant lui aussi partie des plans de Tedesco, le jeune milieu de terrain (24 ans) devrait alors à tout prix se chercher un nouveau club dans l'élite, à moins de stopper net sa progression.

La saison de Leicester allait être très compliquée. C'était écrit d'avance, au vu de leur mercato estival quasi nul, et des déclarations de Brendan Rodgers à ce sujet. Les Foxes allaient donc devoir faire "avec les moyens du bord", et on ne peut pas dire que cela leur a réussit.

Pas du tout, même : le club pointe à la 19e et avant-dernière place du championnat, et a viré Brendan Rodgers ce week-end après une défaite 2-1 face au Crystal Palace d'Albert Sambi Lokonga. Tout est encore possible vu que la 20e et la 12e place se tiennent en 7 points seulement, mais ce n'est pas la dynamique des Foxes qui rassurerait (1 seul point pris sur les 18 derniers possibles).

Le club a pris l'habitude de recruter des Belges ces dernières années. Dans les cas de Tielemans et Castagne, qui sont souvent cités chez d'autres écuries, cette saison est peut-être celle de trop du côté du King Power Stadium. Il serait temps de changer d'air, pour le bien leur carrière, et des Diables.

C'est aussi le cas de Wout Faes, qui réalise une première assez bonne saison en Angleterre. Faisant partie de la "new-gen" sur laquelle comptera Tedesco, il est évidemment hors de question qu'il aille s'enterrer en Championship.

Concernant Praet, bien que ses dernières saisons soient très compliquées, il reste néanmoins assez jeune (28 ans) et peut encore relancer sa carrière, la preuve avec sa place dans la première sélection de Tedesco.

Roméo Lavia (Southampton)

Il est l'une des révélations (si pas la plus grande) de la saison en Premier League. Excellent depuis son départ de Manchester City et son arrivée à Southampton, Roméo Lavia n'a cessé d'impressionner au milieu de terrain.

Manquant de très peu la Coupe du monde, Lavia a poursuivi sa progression en seconde partie de saison. Pas de chance, c'est au sein de l'une des plus mauvaises équipes de Southampton de ces dernières années. Les choses ne se sont toujours pas arrangées depuis le départ de Ralph Hassenhuttl, puisque le club pointe actuellement à la 20e place du classement, à 2 points de Leicester (qui compte un match de moins, tout comme Nottingham Forest) et pourrait descendre pour la première fois depuis 2012.

Bien que concerné par la relégation, Lavia est un diamant brut et a déjà attiré bien des regards de grands après ses excellentes prestations. Un départ serait, assez probablement, sur la table cet été. Aussi pour le bien des Diables Rouges, bien évidemment.