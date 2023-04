Le RFC Liège profite d'une décision...défavorable à l'Olympic Charleroi

Ce vendredi, le RFC Liège a communiqué à propos de l'affaire Olympic Charleroi - OHL U23. Pour rappel, "le Comité d'Appel avait retiré le point du match nul à OHL U23 mais, pour des raisons d’éthique sportive, avait refusé d’accorder les trois points du forfait à l’Olympic."

Ainsi, au vu de la décision de Commission d'Evocation, cette décision devient "définitive". "La décision rendue ce jeudi a rejeté tous les moyens invoqués par le club carolo", précise le communiqué.

Cela a pour conséquence que "l’écart entre le RFCL et l’Olympic reste ainsi inchangé et conforme aux résultats sportifs de chaque équipe sur le terrain", explique le RFC Liège. Ainsi, le club liégeois est 2e de Nationale 1, l'Olympic Charleroi, 5e, avec 13 points de retard sur Liège.

‼️ 𝗢𝗛𝗟-𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰 : 𝗿𝗲𝗷𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗲́𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. La Commission a déclaré le recours de l’Olympic recevable mais non fondé. L’écart entre le RFCL et l’Olympic reste inchangé et conforme aux résultats de chaque équipe : https://t.co/d8lggixZaA pic.twitter.com/QWvkDW0hOw