Philippe Montanier (ex-Standard) aux anges après l'exploit de Toulouse

L'ancien coach du Standard de Liège vient de réussir un exploit : qualifier le Toulouse FC en finale de la Coupe de France, après une victoire compliquée face à Annecy (1-2).

Le TFC est en finale de la Coupe de France. Cela n'était plus arrivé depuis 66 ans. Alors, la manière, l'ancien coach du Standard Philippe Montanier n'y prêtera guère attention cette fois-ci.

"Il faut féliciter Annecy car nous sommes passés par un petit trou de souris, mais comme on dit souvent, en coupe l’essentiel est de se qualifier", at-il déclaré pour la télévision française. "Cela nous amène pour une finale.Cela fait 66 ans que le peuple violet attend ce moment. Nous n’avons pas été très bons. C’est notre plus mauvais match en coupe de France jusqu’à présent, mais c’est le plus important. On va savourer."