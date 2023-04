🎥 LaLiga : Villarreal surprend le Real Madrid !

Le Real Madrid accueillait Villarreal, et devait absolument s'imposer pour maintenir le mince espoir de revenir sur le leader Barcelone.

Un auto-but de Pau Torres (16e) mettait Thibaut Courtois (titulaire) et les siens aux commandes. Chukwueze (39e) égalisait toutefois pour les visiteurs, ponctuant la première période.

Après le repos, Vinicius Jr (48e) remettait le Real aux commandes avant que José Luis Morales (70e) n'égalise. Dix minutes plus tard, Chukwueze frappait pour la seconde fois de la soirée pour donner l'avance aux visiteurs.

Villarreal a renversé la rencontre et relègue les Madrilènes à 12 points du leader barcelonais, qui joue lundi contre Girona.

What a goal by Samuel Chukwueze against Real Madrid. pic.twitter.com/E8qNsesohY