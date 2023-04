Dante (ex-Charleroi) déçu après la défaite face au PSG

L'OGC Nice, avec le Brésilien Dante dans ses rangs, s'est incliné ce samedi soir face au Paris Saint-Germain (0-2).

"On a beaucoup tenté. On a pu les mettre en difficulté, on a créé beaucoup d’occasions. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin de saison", a déclaré Dante après la défaite face au PSG au micro de Canal +.

Le Brésilien s'est tout de même montré positif quant à jeu développé par Nice. "Je pense que c’est le contenu qu’il faut retenir. On déteste la défaite, mais c’était intéressant dans la prise de risque, le fait de presser haut, le courage de l’équipe. Il y a eu de bonnes choses, mais il faudra continuer comme ça pour la suite."

Nice est 8e de Ligue 1, à 7 points des premières places européennes.