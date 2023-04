Rennes et ses Diables s'écroulent à Lyon

Le Stade de Rennes avait fait le plus dur sur la pelouse de Lyon, mais les Gones ont fait le boulot en seconde période.

Le Stade de Rennes a encore des ambitions en cette fin de saison : aller chercher une place européenne. En face, Lyon a perdu sa meilleure opportunité de la semaine en s'inclinant contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France.

Ce dimanche, le Stade de Rennes a ouvert le score via un ancien joueur de Lyon : Gouiri (11', 0-1). Les joueurs de Laurent Blanc ont alors tout fait pour revenir au score et l'emporter. C'est après la pause qu'ils vont y parvenir, d'abord grâce à Tolisso (60', 1-1) puis par Lacazette (68', 2-1). Quelques minutes plus tard, Barcola fixe les chiffres (76', 3-1). Arthur Theate a disputé tout le match, alors que Doku est monté à la 70' minute.

Au classement, Rennes reste à la sixième place et ne profite donc pas de la défaite de Lille à Angers. Lyon se remet à rêver puisque les Gones reviennent à trois points de leur adversaire du jour.