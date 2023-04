🎥 Quand le gardien de Bochum provoque une bagarre de supporters

Le gardien de but du VfL Bochum, Manuel Riemann, s'est attiré beaucoup d'ennuis lors du dernier match. Le gardien du club allemand a sauté dans la tribune après le match contre le VfB Stuttgart et est ensuite allé provoquer certains fans qui n'étaient pas contents. Du coup, cela a lancé une bagarre générale.

Thomas Letsch, ancien entraîneur de Vitesse et aujourd'hui entraîneur de Bochum, a appris que le supporter avait réprimandé et agressé physiquement Riemann. Après la dispute avec le supporter, les stewards ont dû intervenir lourdement lors de la bagarre dans la tribune.

WTF is this?! Vfl Bochum keeper and unhappy fan… pic.twitter.com/J1R2sbn18j