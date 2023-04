Rudi Garcia viré à cause des mauvaises relations avec son vestiaire et Cristiano Ronaldo

Le technicien français était fragilisé par les récents résultats de l'équipe, tenue en échec par Al-Fayha (0-0) le week-end dernier et battue début mars par Al-Ittihad (1-0) dans le choc de haut de tableau.

Il n’y a pour le moment aucune officialisation, mais selon Marca, Rudi Garcia aurait été démis de ses fonctions d’entraîneur d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. Le technicien français paie les mauvais résultats de son équipe qui a perdu la tête et pointe actuellement à la deuxième place du classement à trois points d’Al-Ittihad, mais aussi ses mauvaises relations avec ses troupes.

Le ton serait récemment monté entre l’ancien entraîneur de l'OM et de l'OL et ses joueurs dans le vestiaire. Un épisode qui aurait précipité la décision des dirigeants de mettre un terme à l’aventure du Français. De plus, Cristiano Ronaldo aurait manifesté son mécontentement contre les choix tactiques de Garcia. Le Portugais estimerait qu'Al-Nassr a les capacités de pratiquer un football plus attrayant et efficace.