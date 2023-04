Du changement sur les maillots de Premier League en 2025 !

Les clubs de Premier League ont aujourd'hui accepté collectivement de retirer le parrainage des jeux d'argent de la face avant de leurs maillots de match, devenant ainsi la première ligue sportive du Royaume-Uni à prendre volontairement une telle mesure afin de réduire la publicité pour les jeux d'argent.

Cette annonce fait suite à une vaste consultation à laquelle ont participé la Ligue, ses clubs et le ministère de la culture, des médias et du sport, dans le cadre de la révision en cours de la législation actuelle sur les jeux d'argent par le gouvernement.

La Premier League travaille également avec d'autres sports à l'élaboration d'un nouveau code pour un parrainage responsable des jeux d'argent.

Afin d'aider les clubs à abandonner le parrainage des jeux d'argent sur le devant des maillots, la convention collective entrera en vigueur à la fin de la saison 2025/26.

