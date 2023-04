Luciano Spalletti menace de quitter son banc !

Luciano Spalletti, entraîneur de Naples, menacé de quitter le banc si les supporters napolitains poursuivent leur fronde contre le prix des places, mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions.

L'entraîneur de Naples Luciano Spalletti a dénoncé la récente fronde d'une partie des "ultras" du club, qui avaient protesté contre le prix des billets et le règlement de l'enceinte. Il attend un soutien total de leur part pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face à l’AC Milan, mardi prochain au stade Diego-Maradona, après la défaite à l’aller mercredi (1-0). Pas comme celui, conflictuel, qui avait plombé son équipe en championnat (0-4), le 2 avril. Si cela se reproduit, il menace de s’en aller.

"Je ne sais pas à quel climat s'attendre au match retour, a lancé l'entraîneur en conférence de presse à Milan. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais désolé de voir notre stade comme ça contre Milan. Nous allons gagner le championnat après 33 ans d'attente, nous jouions un match important. Si la même chose se produit au retour, je quitterai le banc et je partirai parce que c'est quelque chose d'inexplicable. Les joueurs sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux et contre Milan à Maradona on a joué dans une ambiance absurde. Nous avons été pris en otage, nos supporters se disputaient entre eux.

Ambiance du côté de Naples.