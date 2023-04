Kevin De Bruyne fait l'éloge d'Erling Haaland : "Il est complètement obsédé par les buts"

Encore une performance brillante d'Erling Haaland, auteur d'un doublé contre Leicester. Le Norvégien a inscrit son 3e but sur une passe décisive de Kevin De Bruyne, qui n'a pas tari d'éloges après la rencontre.

Manchester City continue de revenir sur Arsenal et s'est imposé 3-0 contre Leicester, ce samedi. Après l'ouverture du score magnifique de Rodri d'une frappe hors rectangle, Erling Haaland a inscrit un nouveau doublé et a planté ses 31 et 32es buts de la saison en Premier League. L'attaquant norvégien est sur le point de devenir le meilleur buteur sur une saison de Premier League et doit une fière chandelle à son "Mister assists", Kevin De Bruyne. Le capitaine des Diables lance d'ailleurs des éloges à l'attaquant de 22 ans.

"Il est obsédé par les buts. Il est proche des 200 réalisations dans sa carrière, mais il arrivera probablement à 700 ou 800" a commenté De Bruyne après la rencontre. Le milieu offensif est d'ailleurs fan de son nouveau partenaire, qui semble être aussi agréable dans la vie de tous les jours que sur le terrain. "C'est un jeune qui aime profiter de la vie" a conclu De Bruyne