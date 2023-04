Mauvaise surprise pour la Juventus

Battue à Sassuolo, la Juventus reste éloignée de la course à l'Europe.

Entre deux rendez-vous européens, la Juventus qui avait remporté son quart de finale aller d'Europa League jeudi soir, espérait profiter du week-end pour se rapprocher du top 6 de Serie A, mais ça ne sera pas le cas...

La Vieille Dame a pourtant eu les occasions pour prendre les commandes à Sassuolo, mais n'a pas trouvé l'ouverture et ce sont finalement les visités qui ont planté l'unique but de la rencontre. Grâce à une frappe à la retourne de Grégoire Defrel, Sassuolo s'impose et grimpe à la dixième place de Serie A.

La Juventus reste, de son côté, coincée à la septième place. Les Bianconeri ont quatre points de retard sur l'Atalanta qui se déplacera à la Fiorentina lundi soir.