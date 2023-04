Seraing veut descendre la tête haute : "Réaliser un deuxième coup d'éclat"

Officiellement relégué depuis vendredi dernier et sa défaite honorable au Club de Bruges (2-0), le RFC Seraing se déplace ce dimanche soir (19h15) à l'Union Saint-Gilloise.

Seraing veut descendre la tête haute et pourquoi pas se payer le scalp d'un club du top 8 lors de ces deux dernières journées de la phase classique. "Pourquoi pas jouer un rôle "d'arbitre" en battant l'Union et Westerlo et les empêcher ainsi de prendre des points importants ? J'ai regardé le match de l'Union contre le Bayer Leverkusen jeudi, et ils étaient très bons. C'est très fort ce qu'ils font depuis deux ans. Ils parviennent à se maintenir à un haut niveau sur l'ensemble de la saison", a confié Mathieu Cachbach. "Il y aura un peu plus de fraîcheur de notre côté et il faudra s'en servir, même s'ils possèdent un groupe important et peuvent se permettre de faire tourner", a souligné le médian.

Après sa raclée face à La Gantoise, Seraing a bien réagi contre le Club de Bruges. "Il y a eu une bonne réaction à Bruges et j'exige le même état d'esprit à l'Union SG. Néanmoins, ce sera sans doute plus compliqué pour nous car les Unionistes sont plus forts que les Brugeois à l'heure actuelle. À part la victoire au Standard, nous ne sommes pas parvenus à réaliser un second coup d'éclat. Il nous reste deux beaux matchs, à nous d'y parvenir", a confié Jean-Sébastien Legros qui devra de nouveau se passer des services de Galjé, Bernier et Trémoulet.