Et si l'un des plus beaux coups du mercato estival se trouvait... à Beveren ?

Le jeune attaquant français est le meilleur buteur de Challenger Pro League. Si c'est le RWDM qui rejoint la Jupiler Pro League, il sera assurément une cible potentielle pour plusieurs clubs de l'élite.

La bataille pour le titre entre le RWDM et Beveren fait rage et n'a pas encore trouvé de vainqueur après le partage de ce week-end entre les deux derniers prétendants à la montée en Jupiler Pro League. Les Molenbeekois ont gardé une unité d'avance sur leurs poursuivants mais doivent encore se déplacer deux fois sur les trois derniers matchs (au Lierse puis au Club NXT).

Du côté de Beveren, il reste à compter sur les réceptions du Beerschot et des espoirs Brugeois, ainsi que sur l'homme le plus prolifique du championnat : Thierno Barry. L'attaquant français de 20 ans compte 17 réalisations depuis le début de la saison et devance Lucas Stassin de deux longueurs.

Si plusieurs supporters d'Anderlecht réclament l'intronisation définitive de leur jeune attaquant dans le noyau A à partir de la saison prochaine, Thierno Barry mériterait, lui aussi, une place dans un club de l'élite. L'attaquant très puissant (1 mètre 95) apprend de l'un des meilleurs buteurs du championnat de Belgique sur la dernière décennie, Dieumerci Mbokani, et dispose d'un jeu de tête impressionnant.

Évalué à 900.000€ sur Transfermakt, il pourrait être l'un des très bons coups du mercato estival, si évidemment c'est le RWDM qui remporte la course pour le titre contre Beveren.