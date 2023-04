"En quarts de finale de Ligue des Champions, c'est le moment de jouer sans faire d'erreurs"

Ce mercredi, le Bayern de Munich est condamné à l'exploit face à Manchester City après la déroute du match aller (3-0). Dayot Upamecano, en grande difficulté lors du match aller, a été soutenu par son coach, Thomas Tuchel.

Lors du match aller à l'Etihad Stadium, c'est tout le Bayern de Munich qui a croulé sous pression mise par Kevin De Bruyne et cie. Dayot Upamecano a quant à lui été en grande difficulté, se rendant coupable d'une perte de balle fatale sur le deuxième but mancunien.

Ce mardi en conférence de presse, le coach du Bayern de Munich, Thomas Tuchel, a apporté son soutien à Upamecano, surpassé par Erling Haaland durant la rencontre et visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux après sa prestation très moyenne.

"Je ne pense pas que le duel avec Haaland était le problème, mais c'était plutôt la prise de décisions, surtout quand on avait le ballon, (...) et la gestion des risques", a déclaré le coach allemand. "Il peut s'améliorer, il doit le faire et il le sait. Tu ne peux pas faire des erreurs comme ça, surtout contre City. Mais après un tel match, ça n'a pas de sens de le pointer du doigt et de blâmer une seule personne. On est ensemble. On aide les joueurs. Il est toujours jeune et plein de potentiel."

Néanmoins, Tuchel espère que son défenseur français répondra présent ce mercredi, dans un match où le Bayern devra essayer de résorber un retard de trois buts. "En quarts de finale (de Ligue des Champions), c'est le moment de jouer sans faire d'erreur. C'est ce qu'on veut, et on a confiance en lui."