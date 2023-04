Malines, Antwerp : quel futur pour Birger Verstraete ?

Prêté à Malines par l'Antwerp cette saison, l'avenir du milieu de terrain Birger Verstraete sera à la croisée des chemins d'ici quelques mois.

Ce week-end, Steven Defour a fait appel à Birger Verstraete lors de la rencontre face à La Gantoise (1-1). Et cela, malgré le fait que le joueur n'était plus censé disputer la moindre rencontre avec les Malinois cette saison. Cette dernière semble, selon toute vraisemblance, déjà terminée.

L'ancien joueur du Club de Bruges, Gand, Courtrai et Cologne devra revenir à l'Antwerp cet été, auquel il appartient encore. Il ne se fait pas d'illusion : il sait que son avenir devrait s'écrire loin du Bosuil.

"La communication avec l'Antwerp a toujours été bonne et honnête et vice versa", a déclaré Verstraete après la rencontre de ce week-end. "Je me remets en congé et nous verrons ensuite. En principe, je terminerai ma préparation à l'Antwerp. Un transfert ? Je suis encore sous contrat jusqu'en juin 2024, donc peut-être que me vendre est la meilleure solution pour le club. Dans un milieu de terrain avec Vermeeren et Keita, je ne dois pas me faire d'illusion. Un séjour prolongé à Malines ? Je ne pense pas que ce soit faisable et possible."