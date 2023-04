L'entraîneur du Borussia Dortmund donne des nouvelles de Thomas Meunier et de Julien Duranville

Thomas Meunier n'est pas repris par l'entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic pour affronter l'Eintracht Francfort lors de la 29ème journée de Bundesliga. Le T1 du BvB l'a annoncé lors de sa conférence de presse ce jeudi. Le Diable Rouge souffre d'une blessure à l'adducteur, contractée lors d'un match avec la deuxième équipe de Dortmund en troisième division allemande le week-end dernier. Le back droit sera indisponible deux semaines. Julien Duranville, qui est passé d'Anderlecht à Dortmund pour 8,5 millions d'euros cet hiver, est toujours en rééducation après une déchirure des ischio-jambiers survenue en décembre.

Saison pourrie pour Meunier. Il s'est cassé la pommette en octobre dernier avant de contracter une blessure à la cuisse en janvier. Il a fêté son retour en février, mais Terzic ne l'a pratiquement pas utilisé. Il a même dû retrouver le rythme des matches avec la deuxième équipe de Dortmund, qui évolue en troisième division allemande. En 2023, il n'avait joué que 19 minutes avec l'équipe première des Marsupiaux.

🎙 Edin Terzic:



"Duranville and Meunier will not be there. There are question marks with Süle, Schlotterbeck, and Modeste - they have already been able to increase the intensity in training, we'll have to wait and see." pic.twitter.com/4kJMhXn9TG