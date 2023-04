"Vous n'avez pas encore vu le meilleur Amadou Onana"

Arrivé l'été dernier à Everton, le jeune milieu de terrain belge Amadou Onana connait une superbe ascension. Il a accordé une interview sur le site internet de son club.

La première saison d'Amadou Onana en Premier League est une indéniable réussite. A 21 ans, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain d'Everton (30 matchs, 1 but et 1 assist tcc).

"Je ne peux cacher (que j'apprécie être un joueur d'Everton). Tout le monde le voit. Je m'amuse beaucoup et c'est un plaisir pour moi. Je sais à quel point le club est grand. Tout le monde peut être sûr que je me donnerai à 100 % chaque fois que je serai sur la pelouse. Je me donnerai à fond sur le terrain, c'est ma raison d'être", a déclaré Onana, qui croit au maintien du club en Premier League. "Cela a été difficile, mais il faut rester unis et essayer d'obtenir le soutien des supporters (...) Nous avons tous une mission : celle de nous maintenir."

Faisant partie des rares satisfactions d'un Everton moribond et luttant contre la relégation, Onana sent qu'il possède encore une grosse marge de progression. "Une chose est sûre, vous n'avez pas encore vu le produit fini. Je n'ai que 21 ans et je continue à progresser. Je pense que je fais une assez bonne saison, mais je peux faire mieux. J'en suis conscient et je travaille sur moi-même pour atteindre mon potentiel maximum", a-t-il affirmé, avant de donner son impression sur le football en Angleterre.

"J'ai probablement plus appris sur moi-même en tant qu'homme qu'en tant que joueur (...) Pour moi, c'est une expérience différente des autres pays où j'ai joué. Ici, les gens vivent pour le football. Ils mangent, dorment et pensent football, et les médias en parlent tout le temps. Je n'écoute pas vraiment, mais on ressent cette pression. Je pense que cela fait ressortir le meilleur de moi-même, car j'ai besoin de défis", a conclu Onana.